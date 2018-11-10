بيروت 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن نظام الأسد منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك بريف دمشق الجنوبي .وأعلنت المجموعة ، أن عناصر أمن النظام يفرضون قبضتهم الأمنية على مداخل ومخارج مخيم اليرموك ، ويمنعون الأهالي من العودة إليه لتفقد منازلهم وممتلكاتهم والبدء بأعمال الترميم .وأشارت مجموعة العمل التي تتخذ من بيروت مقرًا لها ، إلى أن عناصر أمن النظام لا يسمحون لأهالي مخيم اليرموك بالدخول إليه إلا بموجب موافقة أمنية، يتم الحصول عليها من مفرزتين وضعهما النظام على مدخل شارع الثلاثين .تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية عسكرية شنّها يوم 19 ابريل 2018 دامت 33 يومًا .// انتهى //17:52ت م0092