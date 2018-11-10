عام / نظام الأسد يمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك بريف دمشق
السبت 1440/3/2 هـ الموافق 2018/11/10 م واس
بيروت 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واس
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن نظام الأسد منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك بريف دمشق الجنوبي .
وأعلنت المجموعة ، أن عناصر أمن النظام يفرضون قبضتهم الأمنية على مداخل ومخارج مخيم اليرموك ، ويمنعون الأهالي من العودة إليه لتفقد منازلهم وممتلكاتهم والبدء بأعمال الترميم .
وأشارت مجموعة العمل التي تتخذ من بيروت مقرًا لها ، إلى أن عناصر أمن النظام لا يسمحون لأهالي مخيم اليرموك بالدخول إليه إلا بموجب موافقة أمنية، يتم الحصول عليها من مفرزتين وضعهما النظام على مدخل شارع الثلاثين .
تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية عسكرية شنّها يوم 19 ابريل 2018 دامت 33 يومًا .
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17:52ت م
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