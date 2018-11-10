الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واستقيم لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم غدا ورشة عمل لروابط مشجعي الأندية ومجالس جماهير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لبحث سُبل تطوير تشجيع الجماهير في المدرجات في مقر الاتحاد السعودي في الرياض .وتهدف اللجنة من خلال الورشة إلى استقبال اقتراحات وأفكار رؤوساء الروابط ومدراء مجالس الجماهير، إلى جانب الصعوبات والمعوّقات التي تواجههم وتحد من تقديم عملهم بأفضل صورة.وأكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية أضواء العريفي أن الهدف من الورشة التي اتخذت عبارة "وش لونك" شعارًا لها هو تطوير عمل روابط المشجعين، والاستماع لوجهات نظرهم لتقديم مدرجات الأندية بأساليب جديدة تواكب أساليب التشجيع الأوروبية المتطورة.وقالت: "الدعم الكبير الذي يجده دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من القيادة الحكيمة، والاهتمام والمتابعة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يتطلب ظهور المدرجات بصورة مميزة، تواكب الأندية الأوروبية في طريقة التشجيع والأدوات المستخدمة فيها".وقدّمت العريفي شكرها وتقديرها إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي قصي بن عبدالعزيز الفواز على ما تجده اللجنة من دعم مستمر في سبيل تنفيذ برامجها بالصورة المميزة.// انتهى //18:04ت م0094