رياضي / فوز القادسية على الاتفاق في ختام الجولة الرابعة من دوري البراعم لكرة القدم
السبت 1440/3/2 هـ الموافق 2018/11/10 م واس
الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واس
اختتمت اليوم, الجولة الرابعة من دوري البراعم الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراة واحدة بين الاتفاق مع القادسية على ملعب نادي الاتفاق .
وحقق القادسية فوزه الأول بالدوري وعاد من ملعب الاتفاق بانتصار بهدف نظيف ليرفع رصيده لـ 3 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 3 نقاط أيضًا في المركز السادس.
وكانت مباريات الجولة الرابعة انطلقت أمس , بإقامة 3 مباريات جمعت الهلال والأهلي، والنصر مع الفتح، والاتحاد مع الشباب ، وفاز الهلال على ضيفه الأهلي بهدف دون رد ليرتقي لصدارة الجدول بـ 10 نقاط فيما توقف رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز الثالث.
وعاد الفتح من ملعب مضيفه النصر بفوز بنتيجة 5 - 0، ليرفع الفتح رصيده لـ 9 نقاط في المركز الثاني فيما توقف رصيد النصر عند 4 نقاط في المركز الخامس ، وحقق الاتحاد فوزًا على ضيفه الشباب بنتيجة 5 - 0 ليرفع رصيده لـ 7 نقاط في المركز الرابع، فيما بقي الشباب بلا رصيد في المركز الثامن.
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18:08ت م
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