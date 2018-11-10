الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم, الجولة الرابعة من دوري البراعم الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراة واحدة بين الاتفاق مع القادسية على ملعب نادي الاتفاق .وحقق القادسية فوزه الأول بالدوري وعاد من ملعب الاتفاق بانتصار بهدف نظيف ليرفع رصيده لـ 3 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 3 نقاط أيضًا في المركز السادس.وكانت مباريات الجولة الرابعة انطلقت أمس , بإقامة 3 مباريات جمعت الهلال والأهلي، والنصر مع الفتح، والاتحاد مع الشباب ، وفاز الهلال على ضيفه الأهلي بهدف دون رد ليرتقي لصدارة الجدول بـ 10 نقاط فيما توقف رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز الثالث.وعاد الفتح من ملعب مضيفه النصر بفوز بنتيجة 5 - 0، ليرفع الفتح رصيده لـ 9 نقاط في المركز الثاني فيما توقف رصيد النصر عند 4 نقاط في المركز الخامس ، وحقق الاتحاد فوزًا على ضيفه الشباب بنتيجة 5 - 0 ليرفع رصيده لـ 7 نقاط في المركز الرابع، فيما بقي الشباب بلا رصيد في المركز الثامن.// انتهى //18:08ت م0096