الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسقررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبعد التنسيق مع رابطة دوري المحترفين وأنديتها، إقامة عدد من جولات وأدوار مباريات مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال استعدادات ومشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا التي ستقام في الإمارات في يناير المقبل، مع استمرار إقامة مباريات الجولتين الـ 15 والـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موعدهما المقرر سابقاً، حيث ستقام الجولة الـ 15 في الفترة من 27 وحتى 29 ديسمبر 2018، والجولة الـ 16 في يومي 10 و 11 يناير 2019.وستقام مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين في الفترة من 1 وحتى 5 يناير 2019، ودور الـ 32 في الفترة من 17 وحتى 20 يناير 2019، ودور الـ 16 في الفترة من 26 وحتى 29 يناير 2019 .وفي السياق نفسه, قررت اللجنة تأجيل مباريات الجولتين الـ 17 و الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقررتين سابقاً خلال الفترة من 17 وحتى 26 يناير 2019، حيث ستقام الجولة الـ 17 خلال الفترة من 3 وحتى 5 فبراير 2019، والجولة الـ 18 يومي 25 و 26 فبراير 2019.وأوضحت لجنة المسابقات أن مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستتم إعادة جدولتها بما فيها الجولتين الـ 17 و الـ 18 بعد سحب قرعة دوري أبطال آسيا المقرر لها يوم 22 نوفمبر الجاري في العاصمة كوالالمبور.// انتهى //18:19ت م0097