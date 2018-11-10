عام / تعاوني تبوك النسائي ينظم غداً دورة تأسيسية للمسلمة الجديدة
السبت 1440/3/2 هـ الموافق 2018/11/10 م واس
تبوك 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واس
ينظم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في تبوك غداً, الدورة التأسيسية الثالثة "ضياء" لحديثات الإسلام ، وذلك في مقر المكتب بتبوك.
وأوضح مدير المكتب سعيد الغامدي، أن الدورة التي تستمر لمدة 6 أيام، تستهدف حديثات الإسلام وتعريفهن بأمور الدين وتعليمهن الأحكام الشرعية، وتقديم الإجابة على أسئلة حاضرات الدورة.
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18:52ت م
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