الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم, مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم التي شهدت خمس مواجهات جمعت القادسية والأنصار، التعاون والشباب، أحد والنصر، الوحدة والهلال، الرائد والاتفاق.وتمكن الأنصار من الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف، وحقق التعاون الفوز على الشباب بهدفين دون رد، وعلى ملعب نادي أحد في المدينة المنورة، تمكن النصر من الفوز على أحد بأربعة أهداف مقابل هدف.وفاز الهلال على الوحدة بهدف دون رد، فيما تعادل الاتفاق والرائد بهدف لكل منهما .وكانت مباريات الجولة الأولى قد بدأت الخميس بمواجهة واحدة جمعت الفتح والاتحاد، وانتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف، فيما فاز الطائي على الأهلي أمس بهدف دون رد.// انتهى //18:56ت م0101