الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت عند فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى .وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة، مؤكدا رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.// انتهى //18:58ت م0102