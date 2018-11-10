عام / المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الانتحارية في الصومال
السبت 1440/3/2 هـ الموافق 2018/11/10 م واس
الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واس
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت عند فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى .
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة، مؤكدا رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.
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18:58ت م
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