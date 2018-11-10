الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأقيمت اليوم دورات الرخصة الأسيوية B التي تأتي تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتنظيم اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في الرياض، وجدة، والدمام، وأبها.وحاضر في الدورات المحاضر الآسيوي السعودي خالد الفرحان والمراقب الآسيوي نهاد صوقار من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى مساعد المحاضر خالد الطمرة لدورة الرياض، والمحاضر بندر الأحمدي، والمقيم الآسيوي أحمد مراد من دولة الكويت، ومساعد المحاضر محمد العبدلي لدورة جدة، والمحاضر الآسيوي فهد المخرق من مملكة البحرين، ومساعد المحاضر محمد الدشيش لدورة الدمام، والمحاضر الآسيوي عبدالله حسن من دولة الإمارات العربية المتحدة لدورة أبها.يذكر أن الدارسين تم قبولهم عن طريق المفاضلة وفقاً للمعايير المعدة من قبل اللجنة الفنية واللوائح والتنظيمات الخاصة بلجنة التعليم في الاتحاد الآسيوي.// انتهى //19:03ت م0103