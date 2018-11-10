حائل 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسنفذت المدربة وفاء العماش دورة تدريب المدربين T.o.T , بواقع 30 ساعة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لعدد من المستفيدات، وذلك في مدينة حائل.واستهدفت الدورة المشرفات التربويات، وأعضاء هيئة التدريس وقائدات المدارس، والمعلمات، وجميع المهتمات بالنهج الاحترافي في التدريب والتعليم، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء في العملية التدريبية.وأوضحت العماش، أن الدورة شهدت العديد من ورش العمل والتدريبات العملية من قبل المتدربات، مشيدة بحماس المتدربات وقدراتهن التدريبية.وحصل المتدربات في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وحقائب تدريبة ومواد إثرائية في مجال التدريب.// انتهى //19:07ت م0104