الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأقام ميدان الفروسية بحائل أمس, الحفل الرابع لسباقات هذا الموسم, على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .وتكون الحفل من خمسة أشواط كان الشوط الأول على مسافة 1400 متر، وضم ثمانية رؤوس، والشوط الثاني على مسافة 1400 متر، وضم 17 رأسا، أما الشوط الثالث والرابع والخامس فكان على مسافة 1400 متر، وضم 18 رأسا .وجاء الشوط الأول للخيل العربية الأصيلة ومقدار الجائزة 3000 ريال، وانتهى الشوط بزمن وقدره 2,00,47 وحصد المركز الأول الجواد منيع الخالدية، للمالك أحمد المشناء والخيال خالد الرويشد، والمركز الثاني الجواد رزين الخالدية للمالك أحمد المشناء والخيال محمد الشريماء، والمركز الثالث الجواد جود الخالدية للمالك بسام الزقدي ، والرابع شامخ التاسع للمالك محمد التريباني .والشوط الثاني للدرجة المبتدئة ومقدار الجائزة 6000 ريال، وانتهى الشوط بزمن وقدره 1,51,06، وحقق المركز الأول الجواد محبوب عزت للمالك اسطبل الموج والخيال نمر مقنط، والمركز الثاني الجواد مسعدني للمالك راجح الشلاقي والخيال مسعود العتيبي ، والمركز الثالث الجواد أبو ركبة للمالك عمر الشاطري ، والرابع الجواد طير الصيد للمالك سعود الأسلمي والخيال طلال التريباني .وجاء الشوط الثالث، الدرجة 1-3، وانتهى الشوط بزمن وقدره 1,49,34 وحصد المركز الأول الفرس قمرنا، للمالك يوسف العبيد، والمركز الثاني الفرس منار الهدى، للمالك مجول الشلاقي والخيال نمر مقنطوالمركز الثالث الفرس نهوة للمالك عبدالرحيم الجهني والخيال فيصل الصعنون، والرابع الفرس حلوة منيفة للمالك اسطبل الحابوط والخيال مسعود العتيبي .وفي الشوط الرابع "مفتوح الدرجات" ومقدار الجائزة 12000 ريال، وانتهى الشوط بزمن وقدره 1,46,65، حقق المركز الأول الجواد سامري، للمالك بسام الدخيل ، والخيال خالد الرويشد، أما الشوط الخامس الدرجة "لم تربح مواليد2016م" ومقدار الجائزة 22000 ريال، وانتهى الشوط بزمن وقدره 1,52,3، وحقق المركز الأول الجواد باجل العز للمالك سلطان الطلاع، والخيال عبدالعزيز الصايغ والمركز الثاني الجواد مظنون للمالك عبدالرحمن الشمري والثالث الفرس شبلة طويق للمالك أنور المرشدي والخيال خالد الرويشد، والرابع الفرس جانا للمالك محمد العبيد والخيال محمد الفهيد .وفي ختام السباق, سلم بندر بن حسن التبيناوي كأس السباق لمالك الجواد باجل العز.// انتهى //19:28ت م0107