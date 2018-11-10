رام الله 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واساستشهد اليوم، شاب فلسطيني من المزرعة الغربية متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال قبل أسبوعين .وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد إبراهيم شريتح من قرية المزرعة الغربية بمحافظة رام الله والبيرة، متأثرًا بإصابته في الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في القرية، في السادس والعشرين من الشهر الماضي، أدخل إثرها إلى العناية المكثفة بالمستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان، ليعلن عن استشهاده مساء اليوم متأثرًا بجروحه .// انتهى //19:29ت م0108