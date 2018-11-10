الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم السبت حفل سباقه الـ (26) على كأسي وزارة التعليم ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ (2018 / 2019م) .​ واشتمل السباق , عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسية هي الشوط السادس على كأس وزارة التعليم ( الطالب ) على مسافة 1600 متر للأفراس المحلية مفتوج الدرجات، والشوط الثامن على كأس وزارة التعليم ( المعلم ) على مسافة 1600 متر للجياد المحلية مفتوح الدرجات .وسلم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي, كأس وزارة التعليم ( الطالب ) لفيصل البقمي المشرف الإداري لإسطبل مالك الفرس ( متوارية ) العائدة ملكيتها لإسطبل مهل وصل خالد البقمي التي حققت المركز الأول في سباق الشوط السادس، كما سلم كأس وزارة التعليم ( المعلم ) لمالك الجواد ( متكيف ) محمد بن حمد عاطف آل رشيد الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الثامن .// انتهى //19:30ت م0109