مكة المكرمة 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم, بافتتاح جناح المملكة في معرض اسطنبول الدولي للكتاب (في دورته السابعة والثلاثين), وأطلع معاليه الملحق الثقافي بتركيا الدكتور علي البراك علي مقتنيات الجناح وما تم عرضه من كتيبات وبروشورات تعريفية عن المملكة تسلط الاضواء علي ماضيها وحاضرها، حيث شاركت بجناح المملكة إلى جانب الملحقية الثقافية كل من وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف ووزارة الاعلام وجامعة أم القري ودارة الملك عبد العزيز .وكان الإقبال على زيارة الجناح كبير منذ بداية اليوم حيث تم توزيع أكثر من 3000 نسخة من المصحف المترجم للغة التركية في الساعات الأولي لافتتاح المعرض إلى جانب الكتب التعريفية .وقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا , بتسليم المصحف الأول للمصور التركي الشهير أورهان دورجوت .// انتهى //20:04ت م0111