الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واستلقى فريق الاتحاد الخسارة السابعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم ومن أمام مضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة التاسعة من المسابقة.وتقدم الفيحاء بهدف سجله اسبريليا في الدقيقة 16 وتعادل الاتحاد عن طريق روماريو بالدقيقة 23 ،ثم أضاف ألكساندروس الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة 59 ، ليرفع رصيد فريقه الفيحاء إلى 10 نقاط في المركز العاشر وتجمد رصيد الاتحاد عند نقطتين في المركز الأخير.// انتهى //20:48ت م0112