بيروت 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسالتقى وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتواجد حاليًا في الجمهورية اللبنانية أمس بالقائم بأعمال سفارة المملكة لدى لبنان وليد بخاري وذلك لبحث سبل التوسع في دعم مشاريع المركز التي تخدم الأشقاء السوريين والفلسطينيين واللبنانيين بالتنسيق مع العديد من الشركاء.كما التقى وفد المركز مجموعة من شركاء العمل الإنساني الدوليين والمحليين.ويأتي ذلك امتدادًا لحرص المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعم ومساعدة الأشقاء اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين على كافة الأصعدة، واستمراراً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز في عدد من الدول المنكوبة والمتضررة.//انتهى//21:26ت م0122