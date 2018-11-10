القاهرة 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبى كونتي.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الاتصال تناول عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، واستعرض وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في ليبيا.//انتهى//21:43ت م0125