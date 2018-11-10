عمّان 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأعلنت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات ارتفاع عدد الوفيات إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على مناطق مختلفة جنوبي الأردن إلى 12 وفاة.وقالت في بيان صحفي اليوم إن عمليات بحث يجريها الدفاع المدني الأردني ، عن طفلة فقدت في محافظة مادبا جنوبي الأردن ، في وقت تم التعامل مع 29 إصابة.وأشارت إلى أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني ،مستمر بالانعقاد لحين الانتهاء من الحالة الجوية غير المستقرة ، ولحين العثور على الطفلة الأخيرة التي تم التبليغ عن فقدانها.//انتهى//21:58ت م0128