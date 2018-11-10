عدن 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسلقيت قيادات ميدانية بارزة في ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعها في مواجهات مع الجيش اليمني، في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء، وسط اليمن.وقال مصدر ميداني إن المواجهات التي شهدتها جبهة الملاجم أمس الجمعة أسفرت عن مصرع 21 عنصرًا من الميليشيا بينهم خمس قيادات إضافة الى أسر آخرين.وبحسب موقع / سبتمبر نت/ التابع للجيش اليمني، فإن من بين قتلى الميليشيا مشرف ما تسمى العمليات الخاصة للمليشيا في البيضاء و مشرف محور ناطع و مشرف الميليشيا في قيفه، وقائد مربع جبل دير الاستراتيجي و مشرف الهندسة في ناطع.// انتهى //21:58ت م0129