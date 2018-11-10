إسلام آباد 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسقال الجيش الباكستاني إن القوات الهندية قصفت مناطق عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير مما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن القوات الهندية أطلقت النار اليوم واستخدمت الأسلحة الثقيلة في عمليات القصف على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل.وأضاف أن قوات الجيش الباكستاني ردت على مصدر الهجوم بالمثل واستهدفت نقاط القوات الهندية المرابطة على الخط الفاصل.// انتهى //21:58ت م0130