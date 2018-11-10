عام / إصابة خمسة باكستانيين بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الحدود
السبت 1440/3/2 هـ الموافق 2018/11/10 م واس
إسلام آباد 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واس
قال الجيش الباكستاني إن القوات الهندية قصفت مناطق عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير مما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن القوات الهندية أطلقت النار اليوم واستخدمت الأسلحة الثقيلة في عمليات القصف على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل.
وأضاف أن قوات الجيش الباكستاني ردت على مصدر الهجوم بالمثل واستهدفت نقاط القوات الهندية المرابطة على الخط الفاصل.
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21:58ت م
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