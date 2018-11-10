عدن 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأعلن محافظ صعدة اليمنية اللواء هادي طرشان الوايلي تحرير ما نسبته 50 في المائة من المساحة الجغرافية لمحافظة صعدة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.وأشار المحافظ الوائلي في مؤتمر صحافي بمأرب إلى أن الجيش اليمني، يعمل حاليًا على تطهير المناطق المحررة من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل واسع وعشوائي.وقال إن صعده تتهيأ لإعادة الإعمار التي ستنطلق من المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية وبدعم من التحالف العربي, موضحًا أن الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية تمثل أكبر عائق أمام عودة الأهالي إلى قراهم بعد تحريرها وتؤخر تقدم الجيش.وأكد محافظ صعدة، أن حزب الله اللبناني الإرهابي والحرس الثوري الإيراني أرسلوا خبراء للميليشيات الحوثية الانقلابية لتدريبها على صناعة الألغام وبأساليب تحاكي البيئة اليمنية وبتقنية لا تمتلكها الميليشيات.// انتهى //22:00ت م0131