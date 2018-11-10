الدمام 02 ربيع الأول 1440 هــ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واستُشارك غرفة الشرقية بوفد يضم رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وأمانتها العامة، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي يُقام بعد غد ، في مدينة أبوظبي.وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن مشاركة الغرفة في المعرض، تأتي لأجل تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات التي من شأنها تطوير قطاع الأعمال ذات الارتباط بالنفط والغاز، لافتًا إلى أن المعرض منصة عالمية لتبادل الخبرات الإدارية والفنية ويعد واحدًا من أكبر ثلاثة معارض ضمن قطاع النفط والغاز في العالم.وأشار الخالدي، إلى أن وفد الغرفة سيقوم خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بزيارة غرفتي تجارة وصناعة أبوظبي ودبي، ومتحف اللوفر بأبوظبي للاطلاع على معرض طرق التجارة في الجزيرة العربية ومعرض روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور، اللذان تم افتتاحهما خلال الشهر الجاري.وأكد الخالدي، على العمق التاريخي بين البلدين الشقيقين، الذي تُعزّزه روابط الدم والإرث والمصير الواحد، حتى تجاوزت العلاقات بينهما مفهوم التعاون المشترك بين دول الجوار إلى التكامل في مختلف القضايا سياسية كانت أو اقتصادية؛ إذ تنتهج البلدان توجهات حكيمة، ومواقف معتدلة، ورؤى واضحة، حول كافة القضايا والموضوعات .. فالبلدين (هما قطبا العلاقات والتفاعلات ليس في النظام الخليجي فحسب وإنما في النظام الإقليمي ككل).// انتهى //22:01ت م0132