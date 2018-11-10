الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأقامت جمعية أسر التوحد الخيرية مؤخرا ورشة عمل لأسرها بعنوان "طريقك إلى ريادة الأعمال" والتي تهدف إلى الاعتماد الأساسي على النفس وإبراز دور الأسر الفاعل في المساهمة في الاقتصاد الوطني وأثرة الكبير في البناء المجتمعي تحقيقا لرؤية 2030 .وتحدثت مديرة الفرع النسائي بمعهد ريادة الأعمال ديمه محمد القحطاني ، عن معهد ريادة الأعمال الذي يشتمل 40 فرعا منها 26 فرعا رجاليا و24 فرعا نسائيا ، مشيرة إلى كيفية الدخول إلى عالم ريادة الأعمال في المشاريع الريادية والمشاريع العادية .واستعرضت خطة العمل والجاهزية لتنفيذ المشروع والعوامل التي تساهم في إنجاح المشاريع ، كما تطرقت إلى التسهيلات التي يقدمها المعهد كالتمويل من بنك التنمية الاجتماعي والاستشارات ومتابعة المشروع من بدايته إلى حين ظهوره حيز التنفيذ ثم الإنتاج ، كما شرحت معوقات المشاريع الصغيرة .وفي ختام الورشة تحدثت بعض سيدات أسر التوحد عن مشاريعهن الصغيرة والنجاحات اللاتي حققنها .// انتهى //22:24ت م0136