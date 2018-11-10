عمّان 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واستغلب فريق الوحدات على ضيفه العقبة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد القويسمة ، ضمن منافسات الأسبوع التاسع لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.ورفع الوحدات رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد العقبة عند 9 نقاط في المركز الثامن.وفي المباراة الثانية ، فاز الرمثا على ضيفة الحسين أربد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الرمثا ، ليرفع الرمثا رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز التاسع ، فيما تجمد رصيد الحسين أربد عند 12 نقطة في المركز السادس على سلم الترتيب.// انتهى //22:48ت م0139