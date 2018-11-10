عدن 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأطلق الجيش اليمني، عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مديرية برط العنان في محافظة الجوف من ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.وقال رئيس عمليات لواء الحسم في الجيش اليمني، العقيد محمد الواصلي، إن المرحلة الأولى من العملية تكللت بالنجاح، وذلك باستعادة وادي الظهرة وقطع الخط الرابط بين تواثنه ونبيعه ووادي الظهره الذي كانت تتخذه الميليشيا خط إمداد رئيسي لها.وأشار الواصلي وفقا لموقع "سبتمبر نت " إلى أن العملية التي تم إطلاقها في برط العنان ستواصل مهامها القتالية حتى تطهير المديرية بالكامل من الميليشيا الانقلابية.// انتهى //22:54ت م0140