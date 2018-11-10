عدن 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسلقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون بنيران الجيش اليمني في شمالي محافظة حجة، شمالي غربي اليمن.وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة نشبت بين الجيش اليمني والميليشيا الحوثية اليوم غرب مديرية مستبأ وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.وأشار المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة باليمن إلى أسر سبعة من عناصر الميليشيا وسط فرار جماعي لآخرين أمام ضربات الجيش اليمني المسنود من التحالف العربي.وشهدت المنطقة الثلاثاء الماضي معارك بين الجانبين تكبدت فيها الميليشيا الحوثية عشرات القتلى وأسر ثلاثة آخرين إضافة إلى تدمير آليتين عسكريتين وعربة قتالية وسط فرار جماعي للميليشيات.وكان الجيش اليمني، قد أطلق الاثنين المنصرم عملية عسكرية واسعة تمكن فيها من تحرير عدد من القرى والمواقع في مديرية حرض وقطع طريق حيوي يربطها مع مستبأ في منطقة عاهم.// انتهى //23:19ت م0142