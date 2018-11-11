القاهرة 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسواصل فريق الزمالك تصدره للدوري الممتاز المصري لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، بملعب السلام في إطار مباريات الجولة الـ14 من عمر المسابقة.ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 26 نقطة في صدارة جدول الدوري، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 19 نقطة في المركز الخامس.//انتهى//00:15ت م0146