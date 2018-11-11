جيزان ٠٢ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠١٨م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، إلى ذوي الشهيد الجندي أول يحي بن عقيل يحي غابي زيدي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي أستشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان .وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعياً الله عزوجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبه عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.//انتهى//00:31ت م0148