عام / تعليم الشمالية يعلق الدراسة في عدد من المدارس غداً
الأحد 1440/3/3 هـ الموافق 2018/11/11 م واس
عرعر 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واس
علقت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية الدراسة يوم غد الأحد في عدد من المدارس شملت مدرسة الدويد ومدرسة زهوة والمقدسي ونعيجان "بنين" والإمام الطبري والتابعة لمكتب التعليم في العويقيلة .
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة خالد هادي المضياني أن التعليق يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات نظراً لإنقطاع الطريق المؤدي لتلك المدارس .
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