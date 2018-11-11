عرعر 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسعلقت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية الدراسة يوم غد الأحد في عدد من المدارس شملت مدرسة الدويد ومدرسة زهوة والمقدسي ونعيجان "بنين" والإمام الطبري والتابعة لمكتب التعليم في العويقيلة .وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة خالد هادي المضياني أن التعليق يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات نظراً لإنقطاع الطريق المؤدي لتلك المدارس .// انتهى //00:45ت م0149