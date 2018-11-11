سكاكا 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسانطلقت مساء اليوم أولى رحلات القطار الليلي من محطة سار بمنطقة الجوف.وأقامت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، بهذه المناسبة فعاليات احتفالية لأهالي المنطقة والمسافرين المغادرين على متن الرحلة.يذكر أن موعد إنطلاق الرحلة من الرياض إلى الجوف في الـ 9:30 مساء من كل أربعاء، في حين سيكون وقت رحلة العودة في الـ 11:30 مساءً يوم السبت ، وبتدشين رحلات القطار الليلي، أصبح لدى الراغبين بالسفر ، خيارات في أوقات الرحلات للتنقل بين محطات "سار" في كل من الرياض والقصيم وحائل وكذلك الجوف، تضاف لجدول الرحلات لقطارات "سار".// انتهى //00:53ت م0150