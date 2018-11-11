وادي الدواسر02 ربيع الأول 1440 هــ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأنهت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، استعداداتها للمشاركة في منافسات التميز الكشفي لمرحلة الأشبال، التي تبدأ يوم غدٍ ، وتنظمها إدارة النشاط الكشفي بوكالة وزارة التعليم للأداء التعليمي ، وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ، ويُشارك فيها 120 كشافاً من مرحلة الأشبال، يمثلون 24 إدارة تعليم من مختلف مناطق ومحافظات المملكة .وأكد قائد مدارس مواهب الوادي المتأهلة لتلك المنافسات شجاع بادي آل وثيلة على أهمية تلك المشاركة لما تتضمنه من تطبيقات وأنشطة تهدف لتنمية الشخصية المتكاملة المتوازنة للشبل لخدمة دينه ومجتمعه ووطنه, وتعزيز الانتماء الوطني، وتنمية الدافع الذاتي للشبل لمساعدته على اكتشاف مواهبه وقدراته لتطوير ذاته، وبث روح المنافسة والتميز في مناخ تربوي آمن .وأفاد رائد النشاط بالمدرسة المتأهلة مشعل بن مبارك الدوسري ، أن الوحدة الكشفية ستعرض خلال المنافسات ثلاث مبادرات ، تُعنى الأولى بــ " الهاكاثون الكشفي " وتهدف إلى الاستفادة من التقنية لإبراز جهود الحركة الكشفية في تقديم الخدمة المجتمعية ، ومنح المواهب السعودية مساحة للتفكير والإبداع بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في أن تكون المملكة رائدةً في مجال التقنية والابتكار وصانعة للتغير التقني عالميًا ، فيما ستكون المبادرة الثانية بعنوان " نحنُ الوطن " وتهدف إلى تعزيز قيم القيادة السليمة، ونشر الوعي بأهمية السلامة المرورية في الأوساط التربوية ، وتعميق مبدأ التكامل والتعاون بين المؤسسات التربوية والأمنية والقطاع الخاص ، وتعديل سلوك مرتكبي المخالفات المرورية ، وستكون المبادرة الثالثة تحت عنوان " كُن مُقتصد" وتهدف إلى نشر الوعي على تبني مفاهيم الترشيد، والبعد عن مظاهر الإسراف في مختلف جوانب الإنفاق ، وتحقيق الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها .// انتهى //01:11ت م0151