جنوى 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسحقق فريق نابولي انتصارًا ثمينًا على مضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب لويجي فيراريس في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي .تقدم جنوى في الدقيقة 20 عن طريق كريستيان كوامي، ونجح فابيان روز في إدراك التعادل لنابولي في الدقيقة 62، وجاء الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 86 عن طريق مدافع جنوى بيراسكي بالخطأ في مرماه.الفوز رفع رصيد نابولي إلى 28 نقطة ، وتجمد رصيد جنوى عند 14 نقطة في المركز الـ14.// انتهى //02:06ت م0152