رياضي / نابولي يفوز على جنوى 1-2 في الدوري الإيطالي
الأحد 1440/3/3 هـ الموافق 2018/11/11 م واس
جنوى 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واس
حقق فريق نابولي انتصارًا ثمينًا على مضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب لويجي فيراريس في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي .
تقدم جنوى في الدقيقة 20 عن طريق كريستيان كوامي، ونجح فابيان روز في إدراك التعادل لنابولي في الدقيقة 62، وجاء الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 86 عن طريق مدافع جنوى بيراسكي بالخطأ في مرماه.
الفوز رفع رصيد نابولي إلى 28 نقطة ، وتجمد رصيد جنوى عند 14 نقطة في المركز الـ14.
// انتهى //
02:06ت م
0152