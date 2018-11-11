الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسحقق المنتخب السعودي للبلياردو و السنوكر المركز الثالث في بطولة الخليج المجمعة التي اختتمت أمس في دولة الإمارات العربية المتحدة بحصوله على 13 ميدالية "3 ذهبيات و7 فضيات و 3 برونزيات" وجاءت الذهبية الأولى في مسابقة البلياردو (9) كرات للفرق عن طريق اللاعبين محمد باعباد، عبدالله الشمري ، مهند الغميز ، رضوان جميل ، فيما جاءت الذهبية الثانية في مسابقة البلياردو (9) كرات "زوجي" عن طريق اللاعبين محمد باعباد ، مهند الغميز ، كما حصل اللاعب خالد الغامدي على الذهبية الثالثة في مسابقة التسع كرات فردي للناشئين .ونال اللاعب عبدالله الشمري على الميدالية الفضية واللاعب مهند الغميز على البرونزية في مسابقة البلياردو (9) كرات للفردي ، وحقق المنتخب السعودي المكون من اللاعبين محمد باعباد ، عبدالله الشمري ، مهند الغميز ، رضوان جميل ،فضية مسابقة البلياردو (8) كرات للفرق ، كما حصل اللاعب مهند الغميز على الميدالية البرونزية واللاعب محمد با عباد على الفضية في مسابقة البلياردو (10) كرات للفردي، بالإضافة لحصول اللاعب خالد الغامدي على الميدالية الفضية في مسابقة البلياردو (8) كرات للفردي ناشئين .وأحرز اللاعب نزار عسيري الميدالية الفضية في مسابقة السنوكر للست كرات، كما حقق اللاعب عمر العجلاني الميدالية الفضية في مسابقة السنوكر للفردي، وحصل اللاعب هاني العويضي على فضية مسابقة السنوكر للماستر، وحقق اللاعب أيمن العمري برونزية مسابقة السنوكر للناشئين.// انتهى //02:31ت م0153