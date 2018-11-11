الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واساختتم الاتحاد السعودي للريشة بطولة المملكة للشباب اليوم التي أقيمت على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض، بمشاركة نخبة من اللاعبين من المناطق التالية ( مكة المكرمة ، الباحة ، المنطقة الشرقية ، الرياض ) .وأوضح مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض أن اللاعبين قدموا خلال البطولة مستويات مميزة ضمن أجواء تنافسية قوية، مشيرًا إلى أهمية هذا النوع من المشاركات المحلية في صقل مهارات اللاعبين و مساعدتهم في اكتساب الخبرة التي سيكون لها دور فعال في تحسين مستويات أدائهم خلال المشاركات الدولية.وتُوج لاعب منطقة الباحة "معاذ الغامدي" بالمركز الأول لمنافسات اللعب الفردي، كما تُوج لاعب منطقة مكة المكرمة "عبدالله الحارثي" بالمركز الثاني لبطولة الفردي، أما بالنسبة لنتائج اللعب الزوجي فقد تُوج لاعبا منطقة الباحة معاذ الغامدي و نواف الغامدي بالمركز الأول، و تُوج لاعبا منطقة مكة المكرمة معتز البخاري و عبدالله الحارثي بالمركز الثاني لبطولة الزوجي .وجاءت نتائج الفرق بالمركز الأول الباحة ، والثاني مكة المكرمة ، وثالثا الرياض .ويعتزم الاتحاد إطلاق بطولتين محليتين للعبة خلال الفترة القادمة التي يسعى من خلالها لإتاحة الفرصة لجميع محبي اللعبة للممارسة والتنافس، فالبطولة الأولى ستكون بطولة التعليم التي ستقام بالتعاون مع وزارة التعليم خلال الفترة ١٧- ٢١ من الشهر الجاري، أما البطولة الأخرى فهي بطولة المملكة المفتوحة للريشة الطائرة التي ستقام في الرياض في الفترة ٦-٨ / ١٢ / ٢٠١٨م .يذكر أن هذه البطولة تعد النسخة الأولى للبطولات المفتوحة للريشة الطائرة التي ستقام على مستوى المملكة .// انتهى //03:10ت م0155