القاهرة 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح‪.‬وقدمت مصر خالص التعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة في الوقت ذاته وقوفها مع الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب البغيض الذي يستهدف الأمن والاستقرار في البلاد‪. ‬// انتهى //04:01ت م0156