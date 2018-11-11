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الأحد 1440/3/3 هـ الموافق 2018/11/11 م واس
الرياض 03 ربيع أول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل ولي عهد أبوظبي
القيادة تهنّئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية
التحالف يستقل بتزويد طائراته بالوقود في عملياته باليمن
المملكة تدين الهجمات الانتحارية في الصومال
الفالح يبحث مع رئيس وزراء العراق تعزيز العلاقات الثنائية
سفير خادم الحرمين يعزي في ضحايا سيول الأردن
سفير المملكة لدى إندونيسيا يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة
مساعدات إغاثية وإيوائية لمتضرري زلزال سلاويسي في إندونيسيا
تعاون بين المملكة والإمارات في جراحة القلب
سويفت تفصل بنوكاً إيرانية عن نظام التراسل المالي
ترمب: نريد أوروبا قوية وعادلة في تقاسم عبء الدفاع
الرئيس اللبناني: سنجد حلاً لتعقيدات تشكيل الحكومة
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