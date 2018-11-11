الرياض 03 ربيع أول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل ولي عهد أبوظبيالقيادة تهنّئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهوريةالتحالف يستقل بتزويد طائراته بالوقود في عملياته باليمنالمملكة تدين الهجمات الانتحارية في الصومالالفالح يبحث مع رئيس وزراء العراق تعزيز العلاقات الثنائيةسفير خادم الحرمين يعزي في ضحايا سيول الأردنسفير المملكة لدى إندونيسيا يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثةمساعدات إغاثية وإيوائية لمتضرري زلزال سلاويسي في إندونيسياتعاون بين المملكة والإمارات في جراحة القلبسويفت تفصل بنوكاً إيرانية عن نظام التراسل الماليترمب: نريد أوروبا قوية وعادلة في تقاسم عبء الدفاعالرئيس اللبناني: سنجد حلاً لتعقيدات تشكيل الحكومة// يتبع //06:03ت م0003