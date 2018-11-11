وركزت الصحف على عدد من الملفات الإقليمية والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( زيارات الملك والمشاريع بالجملة ): (أرضٍ تطبّه يطبّه نورينبت ثمر ورد صمعاها).. هذا هو لسان حال الجميع الذين ينظرون إلى هذه المشاريع على أنها (كما وكيفا)، هي في كلا الكفتين مشاريع ضخمة وعملاقة، تلكم التي ضختها الجولة الملكية الكريمة في كل من القصيم، وحائل، لتؤذن بالبدء العملي لوضع رؤية السعودية 2030 على الأرض، رغم أنها بدأتْ فعليا منذ الإعلان عنها، غير أن هذه الحزمة من المشاريع المتنوعة والمتعددة الاهتمامات والهويات والتي دشنها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحفظهما الله، جاءت لتؤكد بدء السباق لاختراق حاجز الوقت الذي هو في واقع الأمر رهان هذه الرؤية الواعدة.من حيث العدد قلما حدث قبل هذا الوقت أن تم تدشين واعتماد وافتتاح ووضع لبنات الأساس لمشاريع بمثل هذا الحجم وهذا العدد في وقت واحد، وذلك لاعتبارات إدارية وفنية ومالية وتنظيمية، وهي عوامل طبيعية معروفة، لكن لأننا وكما هو واضح تجاوزنا من خلال إستراتيجية الرؤية نمطية الأداء السابق، إلى أسلوب جديد يعتمد على التحضير الدقيق للمشاريع، وتجهيز أدواتها بشكل استباقي، فقد دخلنا مرحلة مشاريع «البكج» Package إن صحت التسمية، والتي يتمم بعضها بعضا، ويكمل كل واحد منها المشروع الآخر، ذلك لأننا في حالة سباق مع الزمن، لذلك لم يعد هنالك متسع للانتظار أو التأجيل أو التسويف، أو إيقاف مشروع إلى أن يتم المشروع الذي قبله.وتابعت : الرؤية لديها منصة بانورامية كما هو واضح، وبوسعها بالتالي أن تستوعب التعامل مع الكثير من المشاريع في وقت واحد.وهذا هو ما ميّز جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية وقبطانها، حيث تشكل المشاريع التي ضختها هذه الزيارة في المنطقتين، ما يشبه المتوالية الهندسية، وكأنما هي تشير إلى خاصية تعاملها مع الوقت، وسعيها للوصول إلى مرحلة دخول الخدمة بشكل متزامن مثلما تشي بنفس الوقت بحرص القيادة على تفادي أي تأخير أو استرخاء لاستثمار كل لحظة في انجاز هذه المشاريع في مواعيدها، بمعنى أننا فعلا أصبحنا في مواجهة معركة بناء مختلفة، ستتضح ملامحها في قادم الأيام حيث تتحول كافة ساحات الوطن إلى ورشة بناء ضخمة لمواكبة تطلعات قيادتنا التاريخية، في زمن السباق إلى المعالي.// يتبع //06:03ت م0004