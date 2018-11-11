وكتبت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحالف على أرض صلبة ): وجهت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية طلبا للولايات المتحدة الأمريكية بوقف تزويد مقاتلات التخالف بالوقود، وقابلت واشنطن هذا الطلب بالموافقة الفورية والتأييد.لم يكن الدعم الأمريكي لدول التحالف خفيّا على أحد، إذ تدعم الولايات المتحدة حلفاءها لكبح جماح الإرهاب في اليمن الذي تؤزه إيران وتشعل فتيله يمنة ويسرة مستخدمة أذرعها في دول الجوار وتهدف إلى زعزعة الأمن في الدول المستقرة مستندة على وهمها المتمثل في نشر ثورة خميني في الأقطار.وواصلت : تقف السعودية ودول التحالف على أرض صلبة في الاعتماد على النفس وبالذات في جزئية تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود إذ تمتلك السعودية 21 طائرة لتزويد مقاتلاتها بالوقود جوا، وتساهم الشقيقة الإمارات ب 6 طائرات مماثلة، وتستمر دول التحالف في تطوير قدراتها وآلياتها العسكرية لتحقيق أغراض السلم الذي يحافظ على أرواح المدنيين في اليمن.// يتبع //06:03ت م0005