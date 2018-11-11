طرابلس 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إلى باريس لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، وسيلتقي عشرات رؤساء الدول والحكومات في باريس لإحياء هذه الذكرى، والمشاركة في منتدى دولي حول السلام ينظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأشارت إلى مطالبة رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية مكتب النائب العام وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، بتشكيل لجنة للتحقيق في التصرف في فوائدالأموال الليبية المجمدة في بلجيكا والمقدرة بخمسة مليارات يورو، كما طالب المؤسسة الليبية للاستثمار والأجسام القانونية التابعة لها بالكشف عن حجم الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا .وبينت تصريح مصدر مسؤول بالقيادة العامة للجيش الليبي أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة بالقاسم حفتر لن يكون حاضرًا لمؤتمر باليرمو المقبل الذي سينعقدفي مدينة باليرمو الإيطالية يومي 12 و13 نوفمبر من أجل أيجاد حل للأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.ونوهت إلى إعراب ألمانيا عن دعمها لتعديلات خطة عمل الأمم المتحدة بشأن ليبيا.وتناولت لقاء نائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني ويليامز مع عضو المجلس الرئاسي أحمد كجمان، وتم خلال اللقاء حث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على سرعة الإنجاز وتخصيص الموارد الكافية و الاستجابة للاحتياجات الملحة في المنطقة الجنوبية، كما تمت مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في المنطقة الجنوبية .وعرجت صحف ليبيا على زيارة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلانه لمدينة الزنتان ولقائه مع قائد المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي ومجلس أعيان الزنتان، وتم التباحث خلال الزيارة في احتياجات المدينة وضرورة تفعيل دور المشايخ والأعيان لمعالجة التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ أحداث عام 2014 م.// انتهى //07:18ت م0007