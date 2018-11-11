الخرطوم 3 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تجديد الرئيس السوداني عمر البشير، التأكيد على قوة العلاقات بين بلاده وروسيا وأظهر تقديره لمواقف موسكو الداعمة للسودان في المحافل الدولية.ونقلت الصحف عن وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، أن بلاده تولى اهتماما فائقا بالأوضاع في كل من ليبيا وأفريقيا الوسطى.وعرجت على سيطرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بقيادة ألوية العمالقة المدعومة من التحالف العربي، على مجمع اقتصادي كبير شرق مدينة الحديدة، وذلك غداة تحريرها مستشفى 22 مايو الأهلي بعدما قامت ميليشيات الحوثي الإرهابية بتلغيمه وتفجير أجزاء منه.وأشارت إلى ارتفاع عدد ضحايا السيول في الأردن، أمس، إلى 12 حالة وفاة، بعد انتشال جثة طفلة في وادي الهيدان بمحافظة مادبا جنوب عمّان.وقالت إن بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أمس أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصلت مسارها الصاعد ليصل معدل التضخم إلى 17.7 % في أكتوبر الماضى متجاوزا المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16 %.وسلطت الضوء على تظاهر آلاف الأشخاص أمس ، في وسط العاصمة الإيطالية روما رفضاً لمرسوم مناهض للاجئين يدافع عنه وزير الداخلية الإيطالي زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني.// انتهى //09:32ت م0012