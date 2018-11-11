نجران 03 ربيع الأول 1440هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستقيم فروسية نجران غداً، سباقها الرابع للعام الحالي 1440هـ، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.وأفاد أمين عام فروسية نجران محمد بن مهدي غشام،، أن السباق يتكون من أربعة أشواط، خصص الشوط الأول ومسافته 1400 متر للجياد المبتدئة "إنتاج"، والشوط الثاني ومسافته 1400 متر لجياد الفئة الثالثة إنتاج، فيما خصص الشوط الثالث ومسافته 1400 متر لجياد الإنتاج "مفتوح الدرجات"، وخصص الشوط الرابع الرئيسي ومسافته 1200 متر للجياد المبتدئة مواليد 2016م.// انتهى //09:42ت م0013