القاهرة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بالمباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هاتفيًا أمس، ورئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الوضع في ليبيا.وسلّطت الضوء على الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين القوات اليمنية الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، مشيرة إلى استعادة القوات بدعم من تحالف دعم الشرعية، مناطق عدة كانت تسيطر عليها مليشيات الحوثي.وتحدثت صحف الأحد عن الغارات الجوية التي شنتها طائرات التحالف الدولي على عدة مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في جبل فرجوع جنوب شرق مدينة الموصل العراقية ، وأخبرت عن مقتل سبعة جنود وإصابة 25 آخرين في انفجار بقاعدة عسكرية جنوب شرق تركيا، ومقتل 23 مسلحًا وستة جنود في اشتباكات بمحافظة إدلب السورية.واكبت الجولة الخليجية التي سيبدأها الرئيس العراقي برهام صالح اليوم تلبية لدعواتٍ رسمية وُجِهت له .محليًا.. أشارت الصحف إلى توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق بلاده السيادي، في ضوء خطة الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق في الأردن إلى 12 قتيلاً، ونبأ مقتل تسعة أشخاص وإجلاء 150 ألفًا آخرين بسبب حرائق الغابات التي تشهدها مناطق مختلفة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.// انتهى //10:08ت م0015