مكة المكرمة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيـة، والدبلوم المسائي للموظفين والمقيمين، خلال الفترة 3 - 14 من الشهر الجاري للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الحالي 1439هـ / 1440هـ، عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العـامة للتدريب التقني والمهنــي www.tvtc.edu.sa.وأوضح مدير القبول والتسجيل بالكلية التقنية بمكة المكرمة المهندس هاني بن محمد العبادي أن القبول سيكون في قسم تقنية الحاسب الآلي في تخصص دعم فني وتخصص الشبكات وتخصص إدارة أنظمة شبكات وقسم التقنية الميكانيكية تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية في تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة في تخصص سفر وسياحة وتخصص الفندقة وتخصص الحج والعمرة.ودعا العبادي الراغبين في الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.// انتهى //10:14ت م0016