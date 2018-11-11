بغداد 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بقرار مجلس النواب العراقي بإعادة عمل المفوضية العليا للانتخابات في العراق ،مبرزة ردود الفعل المتباينة حوله.وأبرزت الزيارة الرسمية التي قام بها معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إلى بغداد أمس , منوهة بالمباحثات الناجحة التي أجراها مع المسؤولين العراقيين والتي تركزت حول تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال النفطي,فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.‏وتناولت صحف اليوم انطلاق الدورة الجديدة لمعرض بغداد الدولي أمس بمشاركة عربية وعالمية واسعة.// انتهى //10:18ت م0017