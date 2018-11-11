الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستعمل الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض " إنسان " على تحقيق الاستدامة المالية بتنفيذ استراتيجية تسهم في زيادة إيرادات الجمعية من خلال الأوقاف لتسهم في تغطية 50% من مصاريف الجمعية خلال العشر سنوات القادمة سعياً منها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل.وتسعى الجمعية إلى العمل على إنشاء الأوقاف الخيرية في كل محافظات منطقة الرياض التي يوجد بها فروع للجمعية ليكون رافداً ومورداً مالياً لمصاريف ونفقات الفرع التي تصرف على المستفيدين.ويعد " وقف إنسان " بمحافظة وادي الدواسر الذي تم تدشينه مؤخرًا من أحدث أوقاف الجمعية من حيث التصميم والبناء.وتبلغ مساحة أرض الوقف 450 مترًا مربعًا، وتقع على طريق الجنوب الرئيسي في حي اللدام بموقع استثماري متميز ،بتبرع من مبارك بن عبدالله آل سلطان وإخوانه رحمهم الله ، ليكون مصدر إيراد يعود ريعه على أيتام المحافظة،فيما وقعت الجمعية اتفاقية شراكة استراتيجية لتنمية مواردها المالية مع أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي، لتمويل مشروع بناء الوقف بمبلغ ثلاثة ملايين ريال.وأرست الجمعية مشروع تصميم مخطط البناء للوقف على إحدى المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الجمعية حيث تم استلهام التصميم للواجهة الرئيسية من الهوية الرسمية للجمعية،وشيد بارتفاع خمسة طوابق خصص منها الطابقين الأرضي والأول لمقر فرع الجمعية بالمحافظة بقسميه الرجالي والنسائي.وعلى محيط 212 متراً مربعاً للطابق الأرضي جهز مكتب للاستقبال والكفالات والمرافق المساندة ، والقسم النسائي بمدخل جانبي مستقل يحتوي على مكتب رئيسة القسم ومكاتب للأخصائيات الاجتماعيات ومكتب للكفالات وقاعة مصغرة للاجتماعات وصالة للانتظار،فيما خصص الطابق الأول ومساحته 237 مترًا مربعًا ، لمكاتب مدير الفرع ، وسكرتير الفرع وموظف البرامج والأنشطة والأخصائيين الاجتماعيين، وقاعة للاجتماعات ، ومرافق خدمية مساندة،إلى جانب مكتب استثماري مستقل للإيجار ،في حين أن بقية الطوابق سيتم تأجيرها وتحتوي على 15 مكتبًا إداريًا بمتوسط مساحة 45 مترًا مربعًا للمكتب الواحد.ويعود ريع الوقف على أيتام فرع محافظة وادي الدواسر الذي افتتح في رمضان عام 1432هـ لخدمة 299 أسرة ، وعدد المستفيدين 1428 يتيمًا ويتيمة وأرملة ، فيما بلغ عدد الكافلين بالفرع 1320 كافلاً.وتحرص الجمعية على حث رجال الأعمال والموسرين على التبرع بأوقاف تخصص لدعم برامج الجمعية ومصروفاتها التي تعود بالنفع على الأيتام والأرامل، فيما يسهم الوقف في إيجاد مصدر مهم في دعم مشاريع الجمعية وتحقيق النفع العام وضمان استمرار الدعم للمصروفات والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجميع للمستفيدين.// انتهى //10:43ت م0021