بغداد 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسشددت الرئاسات العراقية الثلاث" رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب" على ضرورة الاسراع في حسم ملف الوزارات الشاغرة في الوزارة التي يرأسها عادل عبد المهدي.وأفاد بيان مشترك للرئاسات الثلاث صدر في ختام اجتماع عقدته الليلة الماضية أن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلوبسي, استعرضوا خلال اجتماعهم الذي عقد في قصر السلام أبرز التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في البلاد, والحراك الجاري من أجل إكمال الكابينة الوزارية.وأكد المجتمعون على ضرورة مناقشة وإقرار قانون الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل مع مراعاة المحافظات المتضررة من الإرهاب ، كما تطرقوا إلى تطورات الوضع الأمني في البلاد.// انتهى //10:56ت م0022