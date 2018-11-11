رام الله 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الذكرى الـ 14 لرحيل ياسر عرفات، التي أكد فيها أن النصر قادم لا محالة وأن الاحتلال إلى زوال ولو بعد حين، وأن مصير أرض فلسطين يقررها الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه هنا في فلسطين وفي الشتات، ولن يجدوا فلسطينيًا شريفًا واحدًا يقبل بأقل من حق الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة.وسلطت الضوء على استشهاد شاب فلسطيني من المزرعة الغربية متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية قبل أسبوعين.وأولت صحف الأحد اهتمامًا بتأكيدات المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني استلهم شجاعة وجرأة الشهيد المؤسس ياسر عرفات في الدفاع عن حقوقه الوطنية في الحرية والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.وأوردت صحف فلسطين إعلان الحكومة الأردنية، عن ارتفاع عدد ضحايا الأحوال الجوية السائدة في المملكة إلى وفاة 12، حيث تم العثور على ثلاثة من المفقودين، فيما تمكنت الأجهزة المعنية من إنقاذ حياة اثنين آخرين في منطقة الوالة.// انتهى //11:13ت م0026