سـول 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأظهرت بيانات حكومية اليوم، أن إنتاج القطاع الصناعي الكوري الجنوبي تراجع بصورة كبيرة خلال أول تسعة أشهر من العام، وكانت الشركات الصغيرة الأكثر تضررًا مقارنة بالشركات الكبيرة.وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن البيانات التي أصدرها معهد الإحصاءات الكوري الجنوبي بالنسبة لقطاع التعدين والصناعة خلصت إلى أن الانتاج تراجع بنسبة 4ر0% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين في الشركات الكبيرة، في حين تراجع بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3ر4%. وكان إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة قد نما العام الماضي بنسبة 8ر5%، مقارنة بـ 9ر2% للشركات الكبيرة. وبالنسبة لجميع القطاعات الصناعية، تراجع مؤشر الإنتاج بنسبة 5ر1% خلال أول تسعة أشهر من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تعد أكبر نسبة تراجع منذ تراجع الإنتاج بنسبة 5% عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.// انتهى //11:17ت م0027