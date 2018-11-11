الخليل 3 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم محافظة الخليل وفتشت عدداً من المنازل ونصبت الحواجز.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظة,أن قوات الاحتلال فتشت، عدداً من المنازل في بلدتي يطا والسموع جنوب الخليل بالضفة الغربية.وفي نفس السياق أصيب،عشرات الطلبة وأحد المعلمين في مدرسة طارق بن زياد، جنوبية مدينة الخليل بحالات اختناق وإغماء، جراء اقتحام جيش الاحتلال لفعاليات أحياء الذكرى الـ14 لاستشهاد ياسر عرفات.// انتهى //11:21ت م0028