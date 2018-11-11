تونس 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستعقد المجلة العربية للعلوم الجيولوجية بمدينة الحمامات التونسية غدًا، أعمال مؤتمرها الأول بمشاركة 20 متحدث رئيسي و 50 رئيس جلسة وأكثر من 700 باحث دولي يمثلون 72 دولة.وأوضح رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض رئيس تحرير المجلة العربية للعلوم الجيولوجية الدكتور عبدالله بن محمد العمري، أن المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام سيبحث عدة محاور تتضمن التغيرات المناخية والتغيرات البيئية، ونظم المعلومات الجغرافية والجيوديسيا، والهندسة الجيولوجية البيئية والميكانيكية الجيولوجية والجيوتقنية، والجيوفيزياء وعلم الزلازل، والهيدرولوجيا والهيدروكيمياء، والمعادن والجيوكيمياء والبترولوجيا والبراكين، إلى جانب محوري هندسة البترول والكيمياء البترولية، والترسبات والطبقات وعلم المتحجرات.وأفاد الدكتور العمري أن معرضًا وورش عمل والعديد من الدورات التدريبية التخصصية ستنظم على هامش المؤتمر، بالإضافة إلى ثلاث رحلات حقلية حول التاريخ التكتوني للمجال الصحراوي جنوب تونس، وجيولوجية وجغرافية شمال تونس، وأنظمة الحزام الدفعي في شمال أفريقيا والآثار البترولية.يذكر أن المجلة العربية للعلوم الجيولوجية هي مجلة دولية نصف شهرية تصدر عن الجمعية السعودية لعلوم الأرض وتنشر جميع أبحاثها باللغة الإنجليزية رقميًا، وتضم في هيئة تحريرها علماء متميزين في جميع علوم الأرض المختلفة من جميع دول العالم ونحو 100 محرر مشارك، ويقوم بتمويلها بشكل مباشر جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتم اعتمادها من قبل المجلس العلمي بجامعة الملك سعود كوعاء لنشر الأبحاث المتعلقة بعلوم الأرض. كما تعد المجلة أول مجلة عربية تنشر خارج نطاق الوطن العربي في علوم الأرض، وتهتم بنشر الأبحاث العلمية المتميزة فقط في علوم الأرض المختلفة وتغطي معظم دول العالم، وتشمل جميع تخصصات الجيولوجيا والجيوفيزياء والجغرافيا والبيئة والتخصصات الهندسية ذات العلاقة بعلوم الأرض.// انتهى //11:22ت م0029