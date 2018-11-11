سكاكا 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أنه تم إخلاء ثلاثة قرى بمحافظة القريات " باير والوادي والعقيلة " وإيوائهم نتيجة لجريان الشعاب مع نزول كميات كبيرة من الأمطار.وبين النقيب الضويحي أن فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات تمكنت من إنقاذ عدد 41 شخص محتجزين بقرية باير، كما تم إنقاذ عدد 3 أشخاص بشعيب حصيده الغربية دون إصابات، كما تم إخلاء وإيواء 140 أسرة مكونة من 1028 شخص تضررت منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وحذر النقيب الضويحي من مخاطر السيول والأمطار، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //11:49ت م0036